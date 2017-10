Stadt und Land feiert Richtfest der „Altglienicker Höfe“

Die Errichtung eines neuen Wohnquartiers der Stadt und Land mit 406 Wohnungen in Treptow-Köpenick schreitet voran. In Anwesenheit von Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Niklot von Bülow, Bereichsleiter Berlin der Ed. Züblin AG als Vertreter der ARGE Wohnquartier Ortolfstraße bestehend aus der Ed. Züblin AG und Otto Wulff Bauunternehmung, Prof. Gerd Jäger, Baumschlager Eberle Architekten, sowie der beiden Geschäftsführer der Stadt und Land Anne Keilholz und Ingo Malter wurde in einer feierlichen Zeremonie der Richtkranz für das Quartier gehoben.

.

In der Ortolfstraße 50-58 entstehen rund 406 neue Mietwohnungen mit insgesamt 28.000 m² Wohnfläche, ober- und unterirdischen Stellplätzen sowie einem öffentlichen Spielplatz. Ein Teil der Wohnungen wird altersgerecht und barrierefrei errichtet. Die 1,5 bis 5-Zimmer-Wohnungen werden über unterschiedliche Ausstattungsmerkmale verfügen und entsprechend gestaffelte Mieten haben. Rund 30 Prozent der neuen Mietwohnungen entstehen im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus, die monatliche Nettokaltmiete beträgt damit anfangs 6,50 Euro pro Quadratmeter.Zudem sind ein kleinerer Anteil an Kleinstgewerbe sowie der Bau einer Kindertagespflege geplant. Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen.





Richtfest in der Ortolfstraße, v. l.: Stefan Wulff (Geschäftsführender Gesellschafter Otto Wulff Bauunternehmung GmbH), Niklot von Bülow (Bereichsleiter Berlin der Ed. Züblin AG), Prof. Gerd Jäger (Baumschlager Eberle Architekten), Sebastian Scheel (Staatssekretär für Wohnen), Ingo Malter (Geschäftsführer Stadt und Land).



Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, erklärte anlässlich des Richtfests, dass es ist nicht nur wichtig ist, viele neue Wohnungen zu bauen, sondern gemischte Quartiere zu entwickeln, die vorhandene Bebauung aufgreifen und modern weiterentwickeln sowie bezahlbare Wohnungen anbieten. Mit den Mietwohnungen in der Ortolfstraße in Treptow-Köpenick sei das der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gelungen. „Ein relevanter Teil geförderter Wohnungen, soziale Einrichtungen und kleine Gewerbeeinheiten werden das, was hier entsteht zu einem lebendigen Quartier machen, das sich gut in sein Umfeld einfügt,“ so Lompscher.