Stadt und Land erreicht erneut positives Geschäftsergebnis

Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erweist sich die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land als stabiler und verlässlicher Partner des Landes Berlin. Das Unternehmen bewirtschaftete zum Stichtag 31. Dezember 2022 fast 51.500 Wohnungen im eigenen Bestand. Stand Q1/2023 befinden sich 2.454 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 719 Mio. Euro im Bau bzw. in der Bauvorbereitung. Bis zum Jahr 2026 soll der eigene Bestand auf 55.500 Wohnungen steigen.

Insgesamt 929 Wohnungen wurden im Jahr 2022 in Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg fertiggestellt, mehr als 50% davon sind mit Fördermitteln des Landes Berlin finanziert worden. Das mit 310 Wohnungen größte Neubauprojekt des Jahres 2022 wurde in der Mittenwalder Straße in Hellersdorf realisiert [wir berichteten]. In der Johannes-Tobei-Straße wurde mit Fertigstellung der letzten beiden Bauabschnitte mit 243 Wohnungen das Gesamtprojekt abgeschlossen. Das Bauvorhaben Hoyerswerdaer Straße in Hellersdorf ist das erste fertiggestellte Stadt und Land-Typenhausplus. Aus dem Rahmenvertrag sind zehn weitere Projekte abgerufen worden, die mehrheitlich im laufenden Jahr 2023 fertiggestellt werden. Das Unternehmen hat für den Neubau im vergangenen Jahr 188,1 Mio. Euro investiert. Im Geschäftsjahr 2022 sind zudem insgesamt fünf Neubauvorhaben gestartet worden. Im größten Projekt - der Bau von 900 Wohnungen auf den Buckower Feldern - von denen knapp 700 von der Stadt und Land errichtet werden, erfolgte der Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt. Seit 2014 hat die Wohnungsbaugesellschaft insgesamt 4.944 neue Wohnungen gebaut.



Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2022 ist erneut positiv ausgefallen. Die Bilanzsumme lag bei 3.444,7 Mio. Euro, das entspricht einem Plus von 189,7 Mio. Das Eigenkapital steigt von 860,6 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 906,6 Mio. im Geschäftsjahr 2022, was einem Zuwachs von 46,0 Mio. Euro entspricht. Der Konzernjahresüberschuss betrug zum 31. Dezember 2022 rund 32,5 Mio. Euro.



Die durchschnittliche Nettokaltmiete im Konzernbestand der Stadt und Land ist moderat von 6,23 Euro/m² auf 6,31 gestiegen. Laut Berliner Mietspiegel (2021) lag dieser Wert im Berliner Durchschnitt bei 6,79 Euro/m². Bei Neuvermietungen liegt die Nettokaltmiete der Gesellschaft bei durchschnittlich 9,41 Euro/m². Am freien Markt liegen die Angebotsmieten bei 11,54 Euro/m² und sind damit rund 2 Euro höher (Quelle: IBB-Wohnungsmarktbericht 2022).



Die Stadt und Land investiert neben dem Neubau kontinuierlich in die Erhaltung und Verbesserung ihrer Bestände. Im Geschäftsjahr 2022 lagen die Investitionen in den Konzern-Bestand bei 75,4 Mio. Euro. Die laufenden Sanierungsmaßnahmen in der Neuköllner Planetensiedlung wurden fortgesetzt und sollen 2023 abgeschlossen sein. Auch im Crellekiez in Tempelhof-Schöneberg, im Kosmosviertel in Treptow-Köpenick und in Marzahn-Hellersdorf hat die Wohnungsgesellschaft Sanierungen und Modernisierungen durchgeführt. Das Bauvolumen für Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung (10-Jahreszeitraum) liegt bei 1.273,6 Mio. Euro. Die Investitionsschwerpunkte im Rahmen der Sanierungs- und Modernisierungsprojekte liegen in der ersten Planungshälfte im Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit einer Investitionssumme von 195 Mio. Euro. In der zweiten Planungshälfte liegt der Schwerpunkt in Neukölln mit Gesamtinvestitionen von 223 Mio. Euro.



Die Stadt und Land hat sich über die Vorgaben des Wohnraumversorgungsgesetzes hinaus zur Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“ verpflichtet. 1.399 von 2.180 Wohnungen (ohne Neubau) sind im Geschäftsjahr 2022 an WBS-Berechtigte-Haushalte vermietet worden. Das entspricht einer Quote von 64,17% und liegt über den in der Kooperationsvereinbarung geforderten 63%. 688 Vermietungen (18%) erfolgten an besondere Bedarfsgruppen, ebenfalls mehr als die geforderten 15%.