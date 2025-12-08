Neues Quartier am Kanal
Stadt und Land erhält grünes Licht für 160 Neubauwohnungen am Maybachufer
Die Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH hat die Baugenehmigung für die Entwicklung des Areals der ehemaligen Möbelfabrik J.C. Pfaff am Maybachufer in Berlin-Neukölln erhalten. Das Konzept des Berliner Büros Bollinger + Fehlig Architekten sieht die Sanierung des historischen Bestands und die Ergänzung durch Neubauten vor.
Auf einer Grundstücksfläche von rund 8.192 m² am Maybachufer 48–52 in Neukölln sollen insgesamt etwa 160 Wohnungen und 24 Gewerbeeinheiten entstehen. Das bestehende historische Gebäude wird mit einem neuen Dachgeschoss versehen und durch Neubauten ergänzt. So wächst ein energieeffizientes Quartier mit freiem Blick auf den Landwehrkanal. Der ursprüngliche Altbau der Möbelfabrik wird sorgfältig saniert, während zwei neue Gebäude die Lücken im Blockrand schließen und das Ensemble architektonisch komplettieren. Aktuell ist der Baustart für September 2026, die Fertigstellung für 2029 vorgesehen.
„Gemischtgenutzte Wohnquartiere leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt, da sie es ermöglichen, den Bestand neu zu denken und vielfältig zu nutzen. Es freut mich sehr, dass wir uns als BFA nun gemeinsam mit Stadt und Land dieser Aufgabe aktiv widmen. Mit dem Quartier am Maybachufer zeigen wir ganz konkret, wie wir aus einem historischen Bestandsgebäude einen lebendigen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen, an dem Wohnen und Arbeiten gleichzeitig möglich sind“, sagt Roger Bollinger, geschäftsführender Gesellschafter von Bollinger + Fehlig Architekten.
„Das neue Quartier am Maybachufer zeigt beispielhaft, wie wir vorhandene Bausubstanz sinnvoll weiterentwickeln und gleichzeitig dringend benötigten Wohnraum schaffen können. Wir verbinden hier Geschichte mit Zukunft und entwickeln einen Ort, der Lebensqualität, Nutzungsvielfalt und bezahlbares Wohnen vereint. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für ein lebendiges und sozial ausgewogenes Berlin“, ergänzt Ingo Malter, Geschäftsführer der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH.