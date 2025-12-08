Stadt und Land erhält grünes Licht für 160 Neubauwohnungen am Maybachufer

Die Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH hat die Baugenehmigung für die Entwicklung des Areals der ehemaligen Möbelfabrik J.C. Pfaff am Maybachufer in Berlin-Neukölln erhalten. Das Konzept des Berliner Büros Bollinger + Fehlig Architekten sieht die Sanierung des historischen Bestands und die Ergänzung durch Neubauten vor.

