Stadt und Land baut 900 Wohnungen in Neukölln

Nach vergangenen, heftigsten Protesten der Anwohner sowie der Gründung einer Bürgerinitiative, die lautstark gegen B-Plan und Erschließungskonzept wetterte, wird die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land nun auf den Buckower Feldern im Neuköllner Ortsteil Buckow ein neues Wohnquartier mit rund 900 Einheiten und einer Gesamtfläche von rund 63.800 m² errichten. Basierend auf dem grundsätzlichen Reißbrett-Entwurf von rha Reicher Haase Architekten wird die Feinplanung des Projekts in einem „kooperativen Werkstattverfahren“ vorangetrieben. Meint: Mit denkbar umfassender Bürgerbeteiligung. Und dies nicht ohne Grund.

Bereits 2012 wollten die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im Schulterschluss mit dem Bezirksamt Neukölln die Flächen Gerlinger Straße/Buckower Damm als Wohngebiet entwickeln. Der Widerstand gegen die vorgelegten Pläne war derart heftig, dass Mitte 2014 die Einleitung eines Bürgerbegehrens unmittelbar bevorstand. Dieses kann nur deshalb nicht zustande, weil der Senat Anfang 2015 entschied, dass die Buckower Felder als große landeseigne Fläche „eine relevante Position im Berliner Wohnungsneubau-Programm“ übernehmen könnten – und die weitere Planung an sich zog.



„Wir haben hier eine sehr zufriedenstellende Lösung gefunden: Das neue Quartier nach Plänen von rha reicher haase bietet eine schlüssige Kombination verschiedener Gebäudetypologien, besitzt einen hohen Wiedererkennungswert und stellt Bezüge zur umliegenden Landschaft her, ohne seinen urbanen Quartierscharakter aufzugeben„, erklärte Jurymitglied Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung erklärt angesichts der Entscheidung.



Dem jetzigen Konzept war bereits ein umfängliches Wettbewerbsverfahren vorausgegangen, das nun weiter in mehreren Bürgerwerkstätten ausgeformt werden soll. Die Grundpfeiler sehen bislang einen 50prozentigen Anteil geförderter Wohnungen vor. Und trotz der hohen Verdichtung – anfangs sollten am südlichen Rand des Bezirks nur rund 500 Wohnungen gebaut werden – gelten grüne Innenhöfe und Freiplätze als zwingendes Muss. Stadt und Land macht sich für eine Art Nachbarschaftsmanagement stark, die geplante Kita soll über 180 Plätze verfügen. Mit der Erschließung des Geländes wird 2019/2020 begonnen.



“Wir brauchen auch in Neukölln im Zuge der wachsenden Stadt dringend neuen und bezahlbaren Wohnraum. Das neue Stadtquartier auf den Buckower Feldern ist eine Antwort auf die künftigen Herausforderungen. Wichtig aus bezirklicher Sicht ist natürlich auch, dass Kitaplätze und Orte für die Jugendarbeit sowie soziale Einrichtungen entstehen. Diesem Anspruch wird das ausgewählte Konzept gerecht", bemerkt Dr. Franziska Giffey, Bürgermeisterin des Bezirks Neukölln.