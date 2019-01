Stadt Düsseldorf und Caritas schließen Erbbaurechtsvertrag für Ludgeri-Quartier

Die Stadt hat einen Erbbaurechtsvertrag für das Ludgeri-Quartier an der Merowingerstraße abgeschlossen. Mit dem sogenannten Ludgeri-Quartier errichtet der Caritasverband Düsseldorf an der Merowingerstraße/Eduard-Schulte-Straße nicht nur ein Altenheim mit Kurzzeit- und Tagespflege, sondern stellt auch insgesamt 24 Wohnplätze für Auszubildende sowie zwei Appartements für alleinerziehende Auszubildende zur Verfügung. Außerdem wird eine Großtagespflege für insgesamt neun Kinder integriert. Nach einem Investorenauswahlverfahren hat die Stadt mit der Caritas bereits im November einen Erbbaurechtsvertrag über 60 Jahre für das Grundstück in der Nähe des Merowingerplatzes geschlossen. „Die Caritas hat das überzeugendste Nutzungs- und städtebauliche Konzept vorgelegt. Somit kann an dieser Stelle nicht nur Wohnraum für Senioren sondern auch für Auszubildende geschaffen werden. Ein großes Plus für den Stadtteil und auch für Düsseldorf“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Geisel anlässlich der Vorstellung des Projekts im Düsseldorfer Rathaus. Mit der Errichtung eines Gebäudes, das die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeffizienz unterschreitet, hat der Caritasverband auch das beste ökologische und energetische Konzept vorgelegt. Beim Nutzungskonzept überzeugte insbesondere auch die Öffnung zum Stadtteil. Baubeginn wird in diesem Jahr sein, mit der Fertigstellung wird 2022 gerechnet.

