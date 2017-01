Stadt startet Sanierung der Wagenhallen

Auf den im Dezember gefällten Entscheid der Stadträte die Wagenhallen für rund 30 Mio. Euro sanieren zu lassen, folgen nun Taten. Oberbürgermeister Fritz Kuhn gibt morgen mit dem erstem Baggerbiss den Startschuss zur Sanierung der Wagenhallen. Die Maßnahmen werden etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, währenddessen eine Nutzung der Wagenhallen nicht möglich ist.

Der Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten mit breiter Mehrheit die Sanierung der Wagenhallen beschlossen. Die Immobilie am Innerern Nordbahnhof 1 soll als Veranstaltungsstätte und künstlerische Produktionsstätte erhalten bleiben und muss damit die Anforderungen an Statik, Schall- und Brandschutz erfüllen.



Mit einer Kapazität von rund 2.100 Besuchern sollen die Wagenhallen nach der Sanierung das Defizit an Veranstaltungsräumen mittlerer Größe in Stuttgart abdecken. Ein separater Atelier- und Werkstattbereich mit zusätzlichen Arbeitsflächen soll auch den Kunstbetrieb in den Wagenhallen dauerhaft sichern. Weiterer Nutzer ist die Tanzschule „Tango Ocho“.



Die Wagenhallen wurden Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und von der Bahn zur Wartung und Reparatur ihrer Loks und bis zu den durch das Bahnprojekt Stuttgart 21 ausgelösten Umwidmungen als Bahnanlage genutzt. Im Rahmen der Pläne zum Großprojekt war das Areal ursprünglich als Logistikfläche für den Bau von Stuttgart 21 vorgesehen. Da es dann aber alles anders kam, wurde die Fläche schließlich 2003 von der Kreativbranche besetzt, und es entwickelte sich über all die Jahre ein kultureller Hotspot am Nordbahnhof, der auch bei den Stuttgartern einen großen Rückhalt findet: Der Antrag zur kulturellen Weiternutzung der Wagenhallen erreichte beim zweiten Bürgerhaushalt 2013/2014 den dritten Platz. Inzwischen finden dort über 200 Veranstaltungen jedes Jahr statt. Im Laufe der Zeit gingen die Wagenhallen schließlich in das Eigentum der Stadt über. Als sich schließlich 2015 herausstellte, dass die Stätte den Anforderungen an Statik und Brandschutz nicht mehr erfüllt, gingen die Stadträte in medias res.