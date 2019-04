Stadt startet Modellversuch im Nordend

Ein Fahrrad sollte eigentlich überall hinpassen. Aber in dicht bebauten Stadtvierteln kann es durchaus zum Problem werden, einen Stellplatz in Wohnungsnähe zu finden. Die Stadt Frankfurt am Main beschreitet nun einen neuen Weg und stellt im Nordend FahrRadGaragen in zentraler Lage auf. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat am Donnerstag, 11. April, die ersten drei Garagen in der Hegelstraße eröffnet und die Schlüssel an die künftigen Nutzer übergeben.

