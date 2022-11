Stadt startet Kooperation mit Immo-Studiengang der IU

Innenstädte sind Orte des urbanen Lebens. Hier treffen Handel, Arbeit, Gastronomie, Kultur und Tourismus aufeinander. Hier kommen die Menschen zusammen. In Düsseldorfs Innenstadt hat in den letzten Jahren ein viel beachteter Wandel stattgefunden, aber die Herausforderungen für Innenstädte machen auch vor Düsseldorf nicht halt. Auch hier werden gute Konzepte für eine Belebung der Citylagen im Sinne einer positiven Innenstadtentwicklung benötigt.

.

Aus diesem Grund hat das Forum Stadt-Marketing den Aufbau eines Citymanagements für die Düsseldorfer Innenstadt in Angriff genommen. Auftraggeberin und Partnerin ist die Landeshauptstadt Düsseldorf. Schwerpunktthema ist das Ansiedlungsmanagement, also die gezielte Vernetzung zwischen standortsuchenden Unternehmen und Immobilieneigentümern leerstehender Ladenlokale.



Um auf Basis aktuellster Daten arbeiten zu können, startet jetzt eine Kooperation mit der IU Internationalen Hochschule am Standort Düsseldorf. Ziel der Kooperation ist es zum einen die Studierenden des dualen Studiengangs Immobilienwirtschaft in eine fachpraktische Aufgabe einzubinden und so die Datenbasis für ein neues digitales Ansiedlungsmanagement-Tool zu gewinnen, mit dem Immobilienangebot und -nachfrage in Zusammenarbeit von Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und Citymanagement besser zusammengeführt werden. Außerdem bietet die Initiative die Chance im Austausch zwischen Landeshauptstadt, Citymanagement und Hochschule gegenseitig von Wissen und Erfahrung zu profitieren.



Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und Citymanager Frank Hermsen für das Forum Stadt-Marketing sind gespannt auf die Kooperation. Gemeinsam mit Sabine Walther-Eising, Standortleiterin der IU Düsseldorf und Prof. Dr. Thilo Ballering, Studiengangsleiter Immobilienwirtschaft, freuen sie sich darauf, die Studierenden aktiv in die Praxis des Ansiedlungsmanagements mit einbeziehen zu können und von deren wissenschaftlich fundierten Handlungsempfehlungen und Impulsen für eine positive Innenstadtentwicklung profitieren zu können.



Gefördert wird diese Zusammenarbeit aus dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.



Ablauf der Datenerhebung

Zu Beginn werden die Studierenden Ende November mit Hilfe einheitlicher Kriterien die bestehenden Nutzungen und Leerstände in kleinen Teilgebieten der Innenstadt erheben, analysieren, auswerten und erste Handlungsempfehlungen für gezielte Ansiedlungen zu Gunsten einer positiven Quartiersentwicklung erarbeiten.



Von Januar bis März 2023 wird dann eine Erhebung des kompletten Besatzes und aller Leerstände in der Düsseldorfer Innenstadt durch interessierte Studierende folgen, die für diese arbeitsintensive Phase auch eine finanzielle Anerkennung erhalten.



Für das Sommersemester 2023 sind entsprechend der Kooperationsvereinbarung schriftliche Projektarbeiten geplant. Diese sollen u.a. eine umfassende wissenschaftliche Analyse des Potenzials der vorhandenen Leerstände auf Basis der erhobenen Daten enthalten.



Die Initiative wird gefördert durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrheinwestfalen und der Landesinitiative Zukunft In!nenstadt.Nordrhein-Westfalen.