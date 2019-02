Stadt Schönberg kauft Schulgebäude von Commerz-Real-Fonds CFB 127

Die Stadt Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern hat die Schule Schönberg vom Immobilienfonds CFB 127 der Commerz Real für etwa 3,3 Millionen Euro erworben. Damit übte die Stadtverwaltung, die den Gebäudekomplex mit rund 3.000 m² Fläche seit ihrer Errichtung 1998 geleast hatte, zum 31. Oktober 2018 ihr Ankaufsrecht aus. Aktuell werden in der Regionalen Schule mit Grundschule in der Dassower Straße 10 etwa 370 Schüler unterrichtet.

„Mit dem planmäßigen Verkauf des Objektes konnten wir unseren Anlegern über die gesamte Laufzeit des Fonds hinweg Ausschüttungen in Höhe von insgesamt rund 163 % bezogen auf ihre Beteiligung bieten“, berichtet Heiko Szczodrowski, Bereichsleiter Asset Structuring Portfolio Management bei der Commerz Real. Der CFB-Fonds 127 hat ein Volumen von etwa 5,7 Millionen Euro, davon etwa 3,2 Millionen Euro Eigenkapital, und wurde 1999 als klassischer Leasingfonds aufgelegt. Nach dem Verkauf wird er wie geplant aufgelöst.