Stadt schließt Arbeiten an der Landskrone weitgehend ab

Die Arbeiten am neuen Bepflanzungskonzept für die Landskrone sind abgeschlossen. Diese war nötig geworden, weil die Uferbereiche einem hohen Nutzungsdruck durch Veranstaltungen und Besucher ausgesetzt sind. Die Konzeption erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Studio Grüngrau.

.

„Ich freue mich, dass die Umgestaltung dieses besonders beliebten Ortes, zwischen Königsallee, Libeskind-Bauten und Hofgarten, im Herzen Düsseldorfs noch vor dem Pfingstwochenende soweit fortgeschritten ist, dass hier Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sowie Gäste aus dem In- und Ausland wieder die Frühlingssonne genießen können“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.



Im Zuge der Neugestaltung der Landskrone hat die Stadt neue Kirschbäume auf der Hofgartenseite gepflanzt, die die bereits bestehenden Kirschbäume an der gegenüberliegenden Kö-Bogen-Seite ergänzen und die beiden Ufer gestalterisch miteinander verbinden. „Mit dem neuen Pflanzkonzept hat die Stadt Aspekte der Klimaanpassung berücksichtigt. Die geschlossene Pflanzendecke wirkt der Erhitzung der Umgebung entgegen. Und mit Blick auf zukünftige Hitzesommer hat die Stadt das automatische Bewässerungssystem vor Ort optimiert. Außerdem kann Regenwasser besser im Boden versickern und gehalten werden“, so Umweltdezernent Jochen Kral. Weiterhin wurde die Stufenanlage um Holz-Sitzpodeste am Ufer der Landskrone vor dem Kö-Bogen I erweitert. An der Landskronenbrücke wurde bereits ein neues Geländer montiert und die Brücke für den Fuß- und Radverkehr freigegeben. In den nächsten Wochen stehen lediglich kleinere Restarbeiten, wie die Montage der LED-Beleuchtung an.