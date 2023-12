In zentrumsnaher Lage in Rottenburg am Neckar realisiert Instone Real Estate die ganzheitliche Quartiersentwicklung „Neckar.Au Viertel“ mit insgesamt rund 400 Wohneinheiten auf fünf Baufeldern. Nun hat die Stadt Rottenburg für ihren städtischen Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar 105 Wohneinheiten auf dem vierten, nordöstlichen Baufeld des Quartiers unter dem Projektnamen „Neckar.Sustain“

[…]