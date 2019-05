Stadt Nürnberg mietet 1.200 m²

Aventin Real Estate hat einen langfristigen Mietvertrag mit der Stadt Nürnberg über 1.200 m² Büroflächen am Altstadtring in Nürnberg geschlossen. Die Flächen befinden sich in einem zentralen, denkmalgeschützten Solitärobjekt über der Altstadt. Nach Sanierung und Revitalisierung werden in dem Objekt künftig Teile des Amtes für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation sowie des Gesundheitsamtes und das Sachgebiet Arbeitssicherheit des Referates für Finanzen, Personal, IT und Organisation der Stadt Nürnberg untergebracht. Der Bezug der Flächen durch die Stadt ist für Anfang des kommenden Jahres vorgesehen.

.