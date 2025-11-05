Stadt Neustadt schließt Kauf der Hertie-Immobilie ab

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat das ehemalige Hertie-Kaufhaus aus der Insolvenz des insolventen Investors Devello (EKZ Neustadt Weinstraße KG) übernommen. Der Verkauf markiert einen wichtigen Meilenstein zur Belebung der Innenstadt. Abriss und Neugestaltung des Areals sind bereits geplant.

Die Stadt hatte den Beschluss zum Kauf bereits Ende April gefasst. Der Stadtrat hatte für das Investment in Höhe von 4,5 Mio. Euro zzgl. 5% Grunderwerbssteuer einstimmig grünes Licht gegeben und einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Der jetzt erfolgte Kauf ist ein wichtiger Schritt zur Revitalisierung der Innenstadt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Einzelhandel und der zunehmenden Zahl leerstehender Kaufhäuser in Deutschland setzt dieses Projekt auch über die Grenzen der Stadt hinaus ein positives Signal. Unter der Führung des vorläufigen Insolvenzverwalters Vanja Alexander Kovacev konnte gemeinsam mit der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft eine zukunftsfähige Lösung für das Areal gefunden werden.



Geplant sind der Abriss des Gebäudes mit einer Fläche von 8.300 m² und eine langfristige Neugestaltung des Innenstadtareals. Als Übergangslösung wird ab Ende 2026 für fünf Jahre ein Parkplatz zur Verfügung stehen. Die Verwaltung schätzt die Kosten für den Abriss und die Herstellung der Parkflächen auf 1,5 Millionen Euro. Die Einnahmen aus den Parkgebühren sollen zur Gegenfinanzierung während der weiteren Entwicklung beitragen. Oberbürgermeister Weigel kündigte zudem einen Ideenwettbewerb an, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, um die zukünftige Gestaltung mitzugestalten.