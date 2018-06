Stadt München will 19.000 m² im Hybrid M. der Stadtwerke anmieten

Die Stadt München wird Ankermieter im Hybrid M.. Das Bürogebäude wird von den Stadtwerken München (SWM) gemeinsam mit der MVG für rund 140 Mio. Euro auf einem 36.000 m² großen Areal an der Ecke Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Straße im Stadtteil Moosach errichtet.

.

Im März erfolgte für den neuen MVG-Busbetriebshof, der in den oberen Geschossen moderne Büroflächen vorhalten wird, bereits der erste Spatenstich. Insgesamt wird der Neubau vom zweiten bis fünften Obergeschoss rund 19.000 m² Bürofläche für 900 Arbeitsplatze umfassen. Laut ersten Informationen plant das Kommunalreferat nach Zustimmung des Stadtrats diese Flächen vollständig anzumieten. Die Fertigstellung des Busbetriebshof ist für Anfang 2021 geplant und wird den bisherigen Standort an der Hans-Thonauer-Straße in Laim ersetzen.