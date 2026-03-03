Stadt München und Genossenschaft feiern Richtfest für Pilotprojekt

In München entsteht mit dem „Das große kleine Haus“ ein innovatives Holz-Hybrid-Gebäude mit 29 Wohnungen und rund 1.300 m² Gewerbefläche. Das Pilotprojekt soll zeigen, wie sich die Kosten senken lassen. Am 26. Februar feierte die Genossenschaft „Das große kleine Haus eG” gemeinsam mit Vertretern der Stadt und zahlreichen Gästen das Richtfest. Die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.

.

Im Kreativquartier an der Dachauer Straße hat die Baugenossenschaft „Das große kleine Haus eG“ das Richtfest für ihr gleichnamiges Projekt gefeiert. Auf rund 1.910 m² Wohnfläche entstehen 13 Genossenschaftswohnungen im Rahmen des „München Modells“ sowie 16 weitere Einheiten im konzeptionellen Mietwohnungsbau. Ergänzt wird das Vorhaben durch etwa 1.310 m² Gewerbe- und Gemeinschaftsflächen, darunter Ateliers und ein Quartierscafé.



Die Landeshauptstadt München unterstützt das Projekt mit kommunalen Wohnraumfördermitteln. Der bis zu achtgeschossige Holzhybridbau wird als kreislaufgerechter Neubau mit Gründach und Photovoltaik realisiert. Pro Quadratmeter Wohnfläche werden rund 160 Kilogramm Holz verbaut, gefördert durch staatliche und kommunale Programme.



Baubeginn war im Januar 2025, der Bezug ist für Oktober 2026 vorgesehen. Das Projekt versteht sich als offener, sozialer Stadtbaustein mit Fokus auf gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten.