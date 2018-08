Stadt München erteilt Baugenehmigung für Wohnbauprojekt von 6B47

Willroider Straße

© 6B47 Real Estate Investors AG

Die Stadt München hat der 6B47 Germany GmbH die Baugenehmigung für ein Wohnprojekt an der Willroider Straße in München-Harlaching erteilt. Der Projektentwickler wird auf dem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der Isarauen fünf individuelle Gebäudekörper mit insgesamt 27 Wohneinheiten errichten. Die Objekte werden in eine bestehende Gartenanlage mit altem Baubestand eingebettet.

„Gerade Projekte wie das an der Willroider Straße, wo es darauf ankommt, sich in gewachsene Strukturen bei Bebauung und Umgebung harmonisch einzupassen, sind unsere Spezialität“, erklärt Kai-Uwe Ludwig, Geschäftsführer der 6B47 Germany GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem aufwändig und sorgfältig durchgeführten Planungs- und Genehmigungsprozess nun mit der Realisierung dieses Referenzprojekts beginnen können“. Der Baubeginn ist für März 2019 vorgesehen, die Fertigstellung soll im Frühjahr 2021 erfolgen.



Das von 6B47 Germany im Jahr 2017 erworbene Grundstück in der Willroider Straße 16 hat eine Fläche von rund 9.000 m² [6B47 kauft Wohngrundstück in Münchener Toplage]. Derzeit befinden sich dort nicht mehr genutzte Gebäude, die der Neubebauung weichen werden. Die Liegenschaft befindet sich in einem reinen Wohngebiet, umgeben von eingewachsenen grünen Gärten und einer abwechslungsreichen Bebauung mit Gründerzeitvillen und moderner Architektur. Die Isar und die Isarauen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und bieten einen hohen Freizeitwert. Das Gelände ist weitläufig und zeichnet sich durch seine direkte Lage am Isarhang aus. Durch die großen Freiflächen ist eine Bebauung bei gleichzeitigem Schutz des alten Baumbestands möglich.



Rechtlich wurde der Bauherr während des Planungs- und Genehmigungsprozesses durch Dr. Robert Biedermann von Prof. Hauth & Partner Rechtsanwälte, München, betreut, verantwortlicher Architekten sind Blocher Partners Stuttgart.