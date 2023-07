Die Stadt Ludwigsburg plant gemeinsam mit der Wüstenrot & Württembergische Gruppe (W&W) nach deren Einweihung des 500-Mio-Euro-Campus’ in Kornwestheim Anfang des Jahres die Umnutzung des derzeit ungenutzten Firmenareals an der Wüstenrot- und Hohenzollernstraße in Ludwigsburg. Vorgesehen sind 200 bis 250 Wohnungen, ein Nahversorger, eine Kita, kleinere Läden sowie

[…]