Stadt Leipzig vergibt Baugrundstück in Lindenau im Konzeptverfahren

Die Stadt Leipzig startet ein Konzeptverfahren für ein 2.500 m² großes Grundstück in der Kuhturmstraße in Lindenau. Ab dem 8. September können sich Baugemeinschaften, soziale Träger und Investoren mit Nutzungskonzepten bewerben. Geplant ist eine lebendige, kleinteilige Bebauung im Erbbaurecht.

Die Stadt stellt Baugemeinschaften, sozialen Trägern und Investoren mit überzeugenden Wohnbau-Konzepten ein Grundstück in der Kuhturmstraße in Lindenau bereit. Ab Montag, 8. September, beginnt dafür eine dreimonatige Phase, in der sich Interessenten für das rund 2.500 m² große Areal bewerben können.



„Das Interessenbekundungsverfahren hat gezeigt, dass sowohl das Interesse am Markt als auch Visionen für die Fläche vorliegen. Nun sind wir auf die unterschiedlichen Konzepte gespannt“, sagt Thomas Dienberg, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau.



Das Grundstück soll im Eigentum der Stadt verbleiben und im Erbbaurecht vergeben werden. Vorgegeben ist, dass auf der Fläche an der Südseite der Kuhturmstraße vielfältige, kleinteilige und lebendige Wohn- und Nutzungsformen entstehen. Die Freifläche auf der Nordseite der Kuhturmstraße soll als Grünfläche umgestaltet werden.



Anfang des kommenden Jahres wird in einer Jurysitzung über die Auswahl der Konzepte entschieden, welche dann in einem gemeinsamen Planungsprozess weiterentwickelt werden.