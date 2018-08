Stadt Leipzig stellt Pläne für 650 Wohnungen westlich des Hauptbahnhofs vor

Nach jahrelangen Planungen geht das alte Zollschuppengelände westlich des Hauptbahnhofs nun einer Entwicklung als Stadtquartier mit rund 650 Wohnungen entgegen. Der dafür erforderliche Bebauungsplan liegt jetzt im Entwurf vor und kann im September zur Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses in den Stadtrat gehen. Oberbürgermeister Burkhard Jung und Jens Meinrenken, dessen Leipzig 1 GmbH das 11ha große Areal in 2016 von Aurelis erworben hat [wir berichteten], sowie Norbert Hippler vom Architekturbüro RKW Architektur +, das das städtebauliche Konzept erarbeitet hat, haben am vergangenen Dienstag den Planentwurf vorgestellt.

.