Der Kohlrabizirkus an den Tierkliniken soll perspektivisch als Sport-, Kultur- und Freizeitstätte gesichert werden. Derzeit wird daher geprüft, ob das etwa vier Hektar große Grundstück südlich der Semmelweißstraße von der Stadt gekauft werden kann. Oberbürgermeister Burkhard Jung will nun am Donnerstag gemeinsam mit Baubürgermeister Thomas Dienberg mögliche kurz- und langfristige…

[…]