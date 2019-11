Stadt Köln und LEG stellen Siegerentwürfe für Wohnviertel Schlebuscher Weg vor

Im Kölner Stadtteil Höhenhaus möchte die LEG Immobilien AG das LEG-Quartier rund um den Schlebuscher Weg weiterentwickeln. Ab 2022 sollen hier ca. 400 zeitgemäße, familien-und seniorengerechte Wohnungen entstehen und die bisherigen Gebäude aus den 1960er Jahren mit rund 200 Wohnungen Stück für Stück ersetzen. Hierfür investiert das Unternehmen mehr als 80 Millionen Euro.

