Stadt Köln treibt Sanierung der Zentralbibliothek voran

Der Generalunternehmen ist gefunden: Laut Medieninformationen wird Strabag die Sanierung der Zentralbibliothek am Neumarkt übernehmen. Die Verträge wurden jetzt unterzeichnet. Da erst im September nächsten Jahres mit dem Bau begonnen wird, verzögert sich die Wiedereröffnung.

.

Der Generalunternehmer beginnt unmittelbar mit den Ausführungs-Vorbereitungen und startet nach dem Leerzug des Bestandsgebäudes im September 2024 mit den Bauarbeiten. Die sanierte Zentralbibliothek wird voraussichtlich im ersten Quartal 2028 wieder zur Nutzung übergeben werden, so dass im zweiten Quartal 2028 Wiedereinzug und Inbetriebnahme der Bibliothek stattfinden könnten. Ursprünglich hätten Fertigstellung und Wiedereinzug sowie Neu-Inbetriebnahme jeweils zwei Quartale eher stattfinden sollen. Die Verzögerung liegt darin begründet, dass das Interim in der Hohe Straße 68-82 [wir berichteten], das durch den Eigentümer bzw. Vermieter umgebaut wird, drei Monate später fertiggestellt werden soll als zunächst vereinbart. Die Bauleistung des Generalunternehmens sowie die Innenarchitektur als Folgegewerk, die sich an den Auszug ins Interim anschließen, verschieben sich dadurch ebenfalls.



Die aktuelle Kostenprognose für das Projekt beträgt 139,8 Millionen Euro brutto (inklusive Ausstattungskosten 18,8 Mio. Euro brutto). In dieser Summe sind rund 8,9 Millionen Euro Risikozuschlag und rund 24,13 Millionen Euro GU-Zuschlag enthalten. Der Rat der Stadt hatte diese Kosten am 16. Mai 2023 genehmigt [wir berichteten]. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt aus dem Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Die Refinanzierung aus dem städtischen Haushalt erfolgt nach der Übergabe und Inbetriebnahme des Objektes über Mietzahlungen an die Gebäudewirtschaft der Stadt zum dann gültigen Flächenverrechnungspreis.



Im März 2015 hatte der Rat der Stadt die Planungsaufnahme zur Sanierung beschlossen. Im September 2018 folgte der Baubeschluss. Im Februar 2020 war die Baugenehmigung erfolgt. Im vierten Quartal 2020 wurde die Entwurfsplanung mit der Überarbeitung der Innenarchitektur fertigstellt. Anschließend erfolgte die Ausschreibungsplanung sowie die Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung für die EU-weite Ausschreibung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb zur Vergabe der Bauleistungen an ein Generalunternehmen. Auf der Grundlage von ersten ausgewerteten Angeboten wurden von Mai 2022 bis Juni 2023 Verhandlungsgespräche geführt. Dabei wurden die Ausschreibungsplanungen für den Hochbau (technische Gebäudeausrüstung, Medientechnik, Schadstoffe, Brandschutz, Tragwerkplanung, Bauphysik) optimiert, so dass die Sanierung eines komplett leergezogenen Gebäudes in einem Zuge möglich wird. Die Entwurfsplanung wurde überarbeitet und die Funktionale Leistungsbeschreibung angepasst.



Während der Generalsanierung wird die Zentralbibliothek an der Hohe Straße 68-82 untergebracht. Die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung des Gebäudes liegt dem Eigentümer seit dem 12. Mai 2023 vor. Die Umbauarbeiten sollen laut Auskunft des Vermieters Ende Juni 2024 beendet sein.



Das Interim ermöglicht die Komplett-Auslagerung des Bibliotheksbetriebs und aller Medien aus den unterirdischen Lagerräumen, sowie dadurch den Austausch sämtlicher Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung, deren Restlaufzeit fast erreicht ist. So wird eine vollumfängliche Sanierung ohne laufenden Betrieb bei komplett leerem Gebäude ermöglicht. Das Generalunternehmen übernimmt die Gesamtgewährleistung. Nach der Übergabe beginnt der Umzug zurück an den Josef-Haubrich-Hof, dessen Dauer mit drei weiteren Monaten veranschlagt wird.