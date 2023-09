Stadt Köln sucht Grundstück in Rondorf Nord-West

Die Stadt sucht für einen Schulbau einen Investor mit passendem Grundstück im neu entstehenden Stadtteil Rondorf Nord-West.

Bei dem benötigten Schulbau handelt es sich um eine zweizügige Grundschule mit einer Zweifachsporthalle. Dies möchte die Stadt Köln mit Hilfe eines Investors umsetzen, der das Grundstück zur Verfügung stellt und die Schule plant und errichtet.



Der Rat der Stadt Köln hat am Donnerstag, 7. September 2023, die Durchführung eines entsprechenden europaweiten Ausschreibungsverfahrens beschlossen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob auf dem Gelände zusätzlich ein Lehrschwimmbecken errichtet werden kann, das von der Schule und Vereinen genutzt werden kann.



Sobald die Schule in Betrieb gegangen ist, entstehen dort jedes Jahr rund 50 neue Plätze in den beiden Eingangsklassen, bis die Schulen ab dem vierten Jahr voll ausgelastet ist und dort insgesamt rund 200 Kinder unterrichtet werden. Die Zweifachsporthalle, die mit der Schule entstehen soll, soll auch der außerschulischen Nutzung, etwa durch Sportvereine, zur Verfügung stehen.