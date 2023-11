Stadt Köln startet Pilotprojekt zur Luftverbesserung

Die Luftqualität zu verbessern, ist ein erklärtes Ziel der Stadt Köln und Teil der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030“. Zur Reinigung stickoxidbelasteter Luft in der Kölner Innenstadt realisieren die Stadt Köln, die Stiftung „Lebendige Stadt“ und das Unternehmen Schüco, ein gemeinsames Pilotprojekt.

