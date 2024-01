Stadt Köln plant Mehrfamilienneubau am Barbarossaplatz

Die Stadt Köln plant den Bau eines Mehrfamilienhauses im Winzerviertel. Das Projekt in der Trierer Straße wird im öffentlich geförderten Wohnungsbau errichtet und etwa 45 Wohnungen umfassen. Die Kosten werden aktuell mit rund 14 Mio. Euro beziffert. Das Grundstück befindet sich bereits im städtischen Besitz.

.

Das neue Wohnungsangebot in Köln-Neustadt/Süd richtet sich an Menschen, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) haben und sich nicht selbst am Wohnungsmarkt versorgen können. Die Erstbelegung erfolgt nach dem Konzept der integrativen Belegung: Ein Drittel der Wohnungen werden an Kölner Wohnungssuchende, die beim Amt für Wohnungswesen als dringend wohnungssuchend gemeldet sind und aus dem umgebenden Stadtteil kommen, vermittelt. Jeweils ein weiteres Drittel der Wohnungen sind für Wohnungslose aus städtischen Obdachlosen- und Geflüchtetenunterkünften sowie für Wohnungssuchende mit Zugangsbeschränkungen zum Wohnungsmarkt vorgesehen.



Das Gebäude wird im energetischen Passivhausstandard geplant und ausgeführt und erhält eine Tiefgarage. Alternativ wird die Errichtung des Neubaus in Holzbauweise geprüft. Ein Drittel der Grundstücksfläche wird als Grünanlage geplant, sodass insgesamt eine städtebauliche Neuordnung und Aufwertung erreicht wird.