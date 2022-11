Stadt Köln mietet 8.300 m² im I/D Cologne

Die Stadt Köln wird mit rund 400 Mitarbeitenden als Ankermieter auf 8.300 m² in das I/D Cologne ziehen. Neben der Stadt hat sich zudem der IT-Dienstleister kommIT Flächen im Güterhaus gesichert, zudem wird die Sparkasse KölnBonn einen Beratungsstandort mit SB-Zone eröffnen. Mit den drei neuen Verträgen ist das Gebäude vollvermietet.

