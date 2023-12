Am 5. Dezember 2023 feierte die Gemeinschaftsgrundschule an der Halfengasse in Niehl das Richtfest ihres historischen Gebäudes. Baudezernent Markus Greitemann, Schulleiter Johannes Köper und Architekt Martin Kostulski (LK-Architekten) würdigten diesen Meilenstein. Unter Leitung der Gebäudewirtschaft wird das historische Bau-Ensemble aus dem Jahr 1887 denkmalgerecht zurück- und teils neu gebaut.

