Stadt Kassel erwirbt das Konversionsareal Jägerkaserne I

Die Stadt Kassel erwirbt das fast 4,5 Hektar umfassende Areal der ehemaligen Jägerkaserne I von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Der entsprechende Kaufvertrag wurde jetzt notariell beurkundet. Geplant ist die Entwicklung einer Mischnutzung aus bezahlbarem Wohnen und Gewerbe.

