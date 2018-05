Stadt Ingelheim gewinnt ULI Germany Award for Excellence 2018

Das Urban Land Institute verlieh am 16. Mai 2018 zum dritten Mal seinen Award for Excellence. Die Juryentscheidung wurde im Rahmenprogramm des Urban Leader Summit 2018, der Jahreskonferenz des ULI Germany, in Frankfurt bekanntgegeben. Das ambitionierte Masterplanungsprojekt der Stadt Ingelheim am Rhein, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Ingelheim am Rhein GmbH und des Planungsbüros Planquadrat überzeugte das hochkarätig besetzte Entscheidungsgremium und setzte sich gegen zwei weitere Finalisten aus Köln und Offenbach durch. Der Preis ist mit 10.000,00 Euro dotiert und wird gesponsert von CA Immo Immobilien Anlagen AG und Union Investment Real Estate GmbH.

