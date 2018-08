Stadt Herzogenaurach mietet ehemaliges Puma-Headquarter als Rathaus

Der Gründungssitz des Weltunternehmens Puma hat einen neuen Nutzer. Nachdem der Sportartikelhersteller den bisherigen Gebäudekomplex bestehend aus Neu- und Altbau zum August auf Grund der Fertigstellung ihres neuen Firmensitzes verlässt [wir berichteten], steht nun der Folgemieter für den rund 5.200 m² Nutzfläche umfassenden Neubau aus dem Jahr 2005 fest.

.

Die Stadt Herzogenaurach war auf dem an chronischer Flächenknappheit leidenden regionalen Markt auf der Suche nach repräsentativen und zentral gelegenen Büroflächen. In diesen soll das Rathaus für die nächsten 4-5 Jahre untergebracht werden, während das alte Rathaus einer umfangreichen Sanierung mitsamt Erweiterung unterzogen wird. Hierfür kam der überwiegend verglaste und modern ausgestattete Büroanbau am Wiesengrund wie gelegen.



Das Areal an der Würzburger Straße 13 besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem im Jahr 1986 errichteten Altbau und dem westlich angebauten, modernen Neubau aus dem Jahr 2005. Auf Grund der sehr flexiblen Gebäudestrukturen eignet sich der Neubau sowohl für groß- und kleinteilige Büronutzungen als auch mittelfristig zur Wohnnutzung.



Altbauentwicklung

Im Altbau des Komplexes realisiert die P&P Gruppe schon jetzt hochwertige Wohnungen und Mikro-Apartments mit insgesamt rund 5.800 m² Wohnfläche. Alles in allem wird der Investor mehr als 30 Millionen Euro in den Standort investieren. „Wir haben große Erfahrungen mit der Umwidmung älterer Objekte und deren anschließenden erfolgreichen Vermarktung“, erklärt P&P-Geschäftsführer Alexander Faust. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise der alte Zollhof in Nürnberg, das ehemalige Carrera-Gebäude und das Heumann-Areal in attraktive Wohnungen umgewandelt.



Die frühere Puma-Zentrale liegt im Stadtzentrum Herzogenaurachs. „Durch die Komplett-Sanierung des Altbaus in Verbindung mit dem imposanten und vielseitigen Neubau wird hier eine der attraktivsten Lagen der Stadt entstehen“, ist Alexander Faust überzeugt. Bevor die Stadt Herzogenaurach am 15. November 2018 für die nächsten vier bis fünf Jahre in die neuen Räumlichkeiten umzieht, wird der Fürther Projektentwickler diese noch durch Umbau- und Renovierungsarbeiten den Bedürfnissen der Stadt anpassen.