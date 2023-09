Die Stadt Hanau erwirbt die Kaufhof-Immobilie in der Innenstadt. Das Gebäude hat 16.000 m² Gesamtfläche und etwa 11.000 m² Nutzfläche. Die Immobilie wird zum 1. Februar 2024 durch die Stadt zu einem Kaufpreis in Höhe von 25 Millionen Euro erworben, so der Magistratsbeschluss, vorbehaltlich der Genehmigungen der nächsten Woche im

Fotos: Stadt Hanau / Moritz Göbel



[…]