Stadt Hamburg gründet städtische Immogesellschaft für Projekte der Alternativen Baubetreuung

Die Stadt Hamburg hat die städtische Immobiliengesellschaft für Projekte der Alternativen Baubetreuung (ABB) gegründet und setzt damit den Senatsbeschluss aus dem April 2019 um, mit dem Ziel sich alternative Wohnprojekte langfristig zu sichern.

.

Die ABB Management GmbH (ABBMG) ist der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zugeordnet. Die ABBMG wird Komplementärin der ABB GmbH & Co. KG sein, in die alle Grundstücke mit ABB-Projekten, die sich aktuell im Eigentum der Stadt befinden, und zwei weitere von der SAGA an die Stadt zurückübertragene Grundstücke eingelegt werden.



Die neue städtische Immobiliengesellschaft ABBMG organisiert die Verwaltung der Projekte und ist auf alternative, selbstverwaltete Wohnprojekte und den Erhalt von preiswertem Wohnraum ausgerichtet. Die bisherigen Projektstrukturen werden soweit möglich in die neue Gesellschaft übertragen. Um dauerhaft ein sozialverträgliches Mietniveau und die Selbstverwaltung zu gewährleisten, sollen die bisherigen, mit den jeweiligen Projekten eingegangenen Verpflichtungen und Verträge gelten. Dazu gehören Regelungen bezüglich der Bewirtschaftung, der Selbstverwaltung, der Einbehaltung von Instandsetzungspauschalen, sowie die Anpassungen und Entwicklungen der Mieten. Der Geschäftsführer der ABBMG, Ralf Starke, wird nun den Aufbau der Gesellschaft weiter vorantreiben und im Rahmen seiner Arbeit u. a. mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der einzelnen Projekte Kontakt aufnehmen.



In den 1980er und 1990er Jahren haben sich Hamburgerinnen und Hamburger zu selbstbestimmten kreativen Wohn- und Lebensformen zusammengefunden. Die Trägervereine sowie die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Projekte der Alternativen Baubetreuung (ABB) haben durch ihr Engagement und die handwerkliche Selbsthilfe in den Folgejahren dafür gesorgt, dass zahlreiche historische Gebäude erhalten werden konnten. Durch die Gründung der ABB Management GmbH als städtische Immobiliengesellschaft gibt der Senat diesen Wohnprojekten eine langfristige Bestandsgarantie in diesen städtischen Häusern, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner der insgesamt 10 Projekte auf Dauer mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung dort wohnen bleiben können. Diese Projekte werden jetzt unter dem Dach der ABB GmbH & Co. KG zusammengeführt. Die ABB GmbH & Co. KG wird wiederum einen Dienstleister mit der Hausverwaltung beauftragen.