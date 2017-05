Stadt Hamburg ändert BID-Gesetz

Der Senat hat am Dienstag den Entwurf zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren beschlossen. Mit der Änderung des sogenannten „BID-Gesetzes“ soll der Einheitswert als bisherige Grundlage für die Abgaben für Business Improvement Districts (BIDs) abgelöst werden.

.

„Die Business Improvement Districts sind eine Hamburger Erfolgsgeschichte, die die Attraktivität unserer Einkaufsstraßen in der Innenstadt und den Stadtteilzentren erheblich gesteigert haben. Für die bislang 25 eingerichteten BIDs hat der Einheitswert als Berechnungsgrundlage gute Dienste geleistet, wurde aber aufgrund der mangelnden Transparenz von einigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern kritisiert. Diese Kritik haben wir aufgegriffen und ein neues Berechnungsmodell entwickelt, um das BID-Modell für Hamburg zukunftsfähig zu machen“, so Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt.



Das Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren ist in Hamburg 2005 in Kraft getreten und hat die Einrichtung von BIDs, im Gesetz Innovationsbereiche genannt, ermöglicht. Finanziert werden BIDs durch eine Abgabe, die alle im Gebiet ansässigen Grundeigentümerinnen und -eigentümer zu leisten haben. Bisher beruhte die Abgabe für die einzelnen Grundstücke auf dem Einheitswert des jeweiligen Grundstücks, der auch die Grundlage für die Höhe der Grundsteuer darstellt.



Mit der Änderung des Gesetzes will der Senat für die Berechnung der BID-Abgaben eine neue, für alle Beteiligten transparente Grundlage schaffen: Während der Einheitswert in einem komplizierten Verfahren durch die Finanzämter festgestellt wird, soll künftig jede Eigentümerin bzw. jeder Eigentümer die Höhe der eigenen Abgabe selbst nachrechnen können. Entwickelt wurde das neue Modell in Anlehnung an die Berechnung der Erschließungsbeiträge, die die Eigentümerinnen und Eigentümer für die Erschließung ihres Grundstücks entrichten.



In Zukunft soll die Berechnung der BID-Abgaben auf Grundlage der Grundstücksfläche und der Zahl der erbauten Geschosse erfolgen und sich damit weiterhin am Wert des Grundstücks orientieren. Die Geschosszahlen werden dabei durch sogenannte Geschossfaktoren abgebildet, wobei die Steigerung mit zunehmender Zahl der Geschosse abnimmt (z.B. gilt für unbebaute Grundstücke der Geschossfaktor 1, bei bebauten Grundstücken mit einem Vollgeschoss 2 und bei zwei Vollgeschossen 2,8).