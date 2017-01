Stadt Freiburg kommt Aurelis beim Güterbahnhofsareal entgegen

Aurelis Real Estate kann das Areal des Güterbahnhofs zügiger und umfangreicher entwickeln, nachdem die BFG - Badische Flüssiggas GmbH zugestimmt hat, ihren von Aurelis gemieteten Standort auf dem Güterbahnhofareal vorzeitig aufzugeben. Der Mietvertrag lief eigentlich bis 2026.

Bisher war im direkten Umfeld des Störfallbetriebes der Bau von Wohnungen gar nicht und der Gewerbebau nur bedingt erlaubt. Durch Fortzug des Flüssiggasherstellers kann mehr als ein Viertel des Güterbahnhofareals relativ zügig als Mischgebiet erschlossen werden. Aurelis hat sich verpflichtet, der BFG die Kosten des vorzeitigen Auszugs zu erstatten. Das Geld dafür will das Immobilienunternehmen aus der Vermarktung eines Projektes im Ostteil des Areals erwirtschaften. Vorraussetzung dafür waren Änderungen der bisherigen Planungen und Baugenehmigungen notwendig machte, die von der Stadt Freiburg in mehrfacher Hinsicht unterstützt wurden. So bedurfte es neben einer Änderung des Bebauungsplans einer Einigung mit den Vertretern von Verwaltung und Rat der Stadt Freiburg über die änderungsbedingten Planungsgewinne.



Zum Ausgleich der Planungsgewinne kamen Aurelis und die Stadt überein, dass die Grundstückstückseigentümerin Aurelis der Kommune 22 Prozent der neu gewonnen Flächen abtritt. Darüber hinaus stimmte der Bauausschuss des Freiburger Stadtrats auf Empfehlung der Stadtbauverwaltung jetzt einer Änderung des Bebauungsplans für den östlichen Teil des Areals zu.