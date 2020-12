Stadt Frankfurt und KEG vergeben frühere Akademie der Arbeit an Wohnprojekt

Das Konzeptverfahren der Stadt Frankfurt zur ehemaligen Akademie der Arbeit in der Mertonstraße 30 / Gräfstraße 62 ist erfolgreich entschieden worden: Das Wohnprojekt AdAptiv wird mit dem Umbau der Liegenschaft, die der städtischen Mehrheitsgesellschaft Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft (KEG) gehört, Wohnraum für rund 90 Menschen schaffen.

