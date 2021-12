Stadt Frankfurt und Handwerkskammer planen Bildungscampus

Die Stadt Frankfurt und die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main erwerben von der Flint Group ein ca. 38.000 m² umfassendes Gewerbegrundstück an der Gaugrafenstraße/Ecke Westerbachstraße in Frankfurt-Rödelheim. Ab 2023 soll auf dem Areal ein Campus für Berufliche Bildung entstehen.

