Stadt sichert Grundstück in Bockenheim für neue Schule

Der frühere Sitz des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Bockenheim wird künftig für eine Grundschule genutzt. Die Stadt Frankfurt am Main hat das Grundstück einschließlich des 1906 errichteten Gebäudes in der Schloßstraße 29 vom Land Hessen zurückbekommen. „Angesichts stark steigender Schülerzahlen sind wir froh über jede Immobilie in zentraler Lage, die für eine Schule geeignet ist“, sagt Jan Schneider, Dezernent für Bau und Immobilien. „Gemeinsam mit dem Land Hessen haben wir eine gute Lösung für Bockenheim gefunden.“

Das Grundstück in der Schloßstraße ist ein traditionsreicher Schulstandort. 1906 wurde dort das heute noch bestehende viergeschossige Gebäude für die „Kaufunger Schule“ errichtet. 1951 überließ die Stadt Frankfurt die Immobilie unentgeltlich dem Land Hessen für die Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung, die später in DIPF umbenannt wurde. Ende 2018 zog das Institut in einen Neubau auf dem Campus Westend der Goethe-Universität und wurde in Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation umbenannt. Grundstück und Gebäude in Bockenheim gingen wieder in die Verwaltung der Stadt Frankfurt über.



Künftig soll das Gebäude für eine dreizügige Grundschule genutzt werden. Die Planungen für den Umbau haben bereits begonnen. Bis zum Frühjahr soll eine Bau- und Finanzierungsvorlage für den Magistrat erstellt werden. Ein Jahr später werden voraussichtlich die Arbeiten starten. Im Sommer 2021, spätestens aber im Jahr darauf, soll die „Grundschule Bockenheim“ den Betrieb aufnehmen.