Stadt Frankfurt mietet Lateral Towers von Cells

Deutschlandweit der bislang größte Mietvertrag in diesem Jahr: Die Stadt Frankfurt hat die 46.000 m² umfassenden Lateral Towers für 30 Jahre gemietet, um dort zwei neue Gymnasien für insgesamt 3.200 Schülerinnen und Schüler zu gründen. Der Mietvertrag mit dem bisherigen Nutzer, der Commerzbank, wurde in „beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst“, so Cells.

