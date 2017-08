Stadt Frankfurt mietet 15.000 m², Barmer 5.000 m²

Die Deka Immobilien GmbH hat rund 15.000 m² Bürofläche im Objekt Mainzer Landstraße 277-293/Kleyerstraße 20 in Frankfurt langfristig an die Stadt vermietet. Neue Mieter werden das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, die Volkshochschule und die Gesellschaft für Jugendbeschäftigung, die ab Herbst 2018 den Standort an der Galluswarte, der zum Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa gehört, vollständig belegen werden. Der bisherige Hauptmieter Barmer verlässt das Bürogebäude und wird rund 5.000 m² im Access Tower in der Bürostadt Niederrad beziehen.

.

Die Krankenkasse hat einen Mietvertrag mit 20 Jahren Laufzeit für das Bürohaus Lyoner Straße 36 abgeschlossen. Der Access Tower bietet insgesamt 21.000 m² Nutzfläche auf 21 Stockwerken. Knight Frank war bei beiden Anmietungen vermittelnd tätig.