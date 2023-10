Stadt feiert Richtfest an der Kita Ulenbergstraße

Der moderne Neubau für die Kita Ulenbergstraße und den neuen Büros des Gartenamts schreiten zügig voran: Im Beisein von Stephan Glaremin, Leiter des Amtes für Soziales und Jugend, fand am Mittwoch, 18. Oktober, das Richtfest für das neue Gebäude in Holzbauweise statt.

