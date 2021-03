Stadt Essen mietet Fläche für Gesundheitsamt

Die Stadt Essen hat zum 01. Januar 2021 knapp 565 m² Bürofläche in der Maxstraße 64 angemietet, um eine Dienststelle, hier die Abteilung des Gesundheitsamtes, unterzubringen. Brockhoff Office vermittelte den Mietvertrag. Bei der Anmietung überzeugte das Objekt nicht nur durch die hellen und flexibel gestaltbaren Büroräume, sondern ebenfalls durch seine gute Lage. Aufgrund der direkten Anbindung an die Autobahn A40 sowie der Nähe zum Stadtzentrum von Essen ist dieses Objekt besonders verkehrsgünstig gelegen. Die Anbindung an den ÖPNV ist aufgrund der Nähe zum Essener Hauptbahnhof sehr gut, über die A40 wird ein Anschluss an das überregionale Autobahnnetz hergestellt.

