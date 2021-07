Stadt erwirbt Schulgebäude im Ostend

Die Stadt Frankfurt beabsichtigt, das bisher von der privaten Erasmus-Schule genutzte Gebäude an der Ecke Sonnemannstraße/Uhlandstraße im Ostend zu erwerben. Der entsprechenden Vorlage von Bau- und Immobiliendezernent Jan Schneider hat der Magistrat zugestimmt. „Die Stadt Frankfurt am Main steht wegen der weiterhin stark steigenden Zahl von Schülerinnen und Schülern unter großem Druck und muss jede Gelegenheit nutzen, geeignete zusätzliche Liegenschaften zu erwerben“, sagte Schneider.

.

„Mit dem Ankauf erhalten wir ein Gebäude, das ohne große Umbauarbeiten für eine öffentliche Schule genutzt werden kann. Ein Neubau im Ostend, für den es kein geeignetes Grundstück gibt, würde mindestens sieben Jahre Planungs- und Bauzeit in Anspruch nehmen und wäre deutlich teurer.“ Das Gebäude kann von 2023 an genutzt werden. Die Stadtverordnetenversammlung muss dem Ankauf noch zustimmen.



Die Liegenschaft Sonnemannstraße 9-11 wurde 1999 errichtet und war lange der Sitz der Frankfurt School of Finance and Management. Nachdem diese ihren Neubau an der Adickesallee bezogen hatte, kaufte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hessen das Gebäude und brachte in einem Teil die ASB Erasmus Frankfurter Stadtschule (Grundschule und Gymnasium) unter. Diese soll nach Plänen des ASB in eine andere Liegenschaft umziehen. Die Verhandlungen über einen Ankauf der Immobilie hat das Amt für Bau und Immobilien erfolgreich zum Abschluss gebracht.



„Der Abschluss des Verkaufsprozesses mit der Stadt Frankfurt steht unmittelbar bevor. Mit der Stadt Frankfurt als neuer Eigentümerin wird der Standort auch zukünftig als Bildungscampus weiter existieren – das war uns ein großes Anliegen. Für die jederzeit engagierten und konstruktiven Verhandlungen danken wir allen Beteiligten ganz herzlich“, sagte Matz Mattern, Landesgeschäftsführer des ASB Landesverbands Hessen.



Östlich an das Gebäude grenzt der Teil des Bildungszentrums Ostend, in dem mit Abendgymnasium, Volkshochschule und Bethmannschule heute bereits städtische Bildungseinrichtungen untergebracht sind. „Damit besteht die Chance, den hervorragend gelegenen Bildungscampus in unmittelbarer Nachbarschaft der EZB zu sichern und zu erweitern“, sagte Schneider. Neben den bisher von der Erasmus-Schule genutzten Räumen können Büroflächen zu Klassen- und Gruppenräumen umgebaut werden. Welche Bildungseinrichtung künftig in der Immobilie untergebracht wird, steht noch nicht fest.