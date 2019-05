Stadt erteilt Baugenehmigung für „Wohnen an der Villa Berg“

Das von der SSN Group im historischen Park der Villa Berg in Stuttgart entwickelte Neubauprojekt „Wohnen an der Villa Berg“ hat die Baugenehmigung erhalten. Das neue Wohnensemble in exzellenter Lage besteht aus drei Häusern mit insgesamt 48 Eigentumswohnungen. Der Baubeginn erfolgte nach bauvorbereitenden Maßnahmen seit Anfang Mai 2019 umgehend Ende letzter Woche. Für den Herbst 2020 sind Fertigstellung und Bezug der Wohnungen geplant.

.