Direkte Wasserlage

Stadt Duisburg mietet 7.500 m² Bürofläche im Objekt Five Boats

Die Stadt Duisburg hat im Rahmen ihrer Standort- und Flächenstrategie rund 7.500 m² moderne Bürofläche im renommierten Büroensemble Five Boats, Schifferstraße 92–100 im Duisburger Innenhafen, angemietet.

.

Mit der Anmietung der neuen Büroflächen stärkt die Stadt Duisburg ihre Verwaltungsstruktur am attraktiven Standort Innenhafen und setzt zugleich ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung des städtischen Arbeitsumfeldes.

Das markante Objekt Five Boats gehört zu einem Immobilienfonds der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK) und wird von der Cubion Immobilien AG im Rahmen eines exklusiven Alleinvermarktungsmandats betreut.