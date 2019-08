Stadt Düsseldorf und LEG wollen besonderen Charakter des Salzmannbaus erhalten

In den letzten Wochen wurde das Thema Salzmannbau und sein Status als gefördertes Wohnprojekt öffentlichkeitswirksam breit diskutiert. Stadt Düsseldorf und Wohnungsunternehmen sehen den Salzmannbau in Bilk als „besonders gelungenes Gesamt- und Kulturprojekt“ an. Auch im Sinne der betroffenen Bewohner und Kunstschaffenden wollen beide Akteure dieses nun weiter unterstützen.

.

Die Stadt und LEG sehen das Projekt nach wie vor als unterstützenswert und förderungswürdig an. Die aktuelle öffentliche Diskussion stellte nun vielmehr einen Impuls dar, sich frühzeitig mit der zukünftigen Entwicklung des Projekts zu beschäftigen. „Der Salzmannbau ist ein einzigartiger, beispielhafter Ort in und für Düsseldorf – sein Mix aus Kultur, Wohnen und Begegnungsstätten sucht seinesgleichen. Dementsprechend soll auch die vorzeitige Ablösung der Förderdarlehen keinen Einfluss auf die Nutzung des Salzmannbaus haben. Die Rahmenbedingungen der öffentlichen Förderung werden auch künftig für den Salzmannbau gelten, damit der besondere Charakter des Objekts weiter erhalten bleibt. Es gab und gibt keine Überlegungen, an dem bestehenden und bewährten Gesamtkonzept etwas zu ändern“, so Anne-Marie Fuhrer, LEG-Niederlassungsleiterin Düsseldorf.



Stadt Düsseldorf und LEG freuen sich nun, das Projekt künftig weiterhin fördern zu können. Gemeinsam haben sie eine für alle Beteiligten zufriedenstellende und pragmatische Lösung finden können. Der Salzmannbau wird daher de facto bis zum Jahr 2043 bewirtschaftet, als sei er nach wie vor öffentlich gefördert. Das bietet allen Bewohnern und dort ansässigen Institutionen eine langfristige Planungssicherheit. Im Zuge der Vertragsprüfung war zutage getreten, dass dem Vorgang der frühzeitigen Ablösung ein Formfehler zugrunde lag. Um einer möglichen langwierigen juristischen Auseinandersetzung vorzugreifen, hatte es laut LEG für die Kooperationspartner oberste Priorität, hier speziell im Sinne der Menschen vor Ort einen sozialverträglichen Konsens zu finden.