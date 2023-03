Stadt Düsseldorf feiert Richtfest für Marie-Curie-Gymnasium

Die Bauarbeiten am Marie-Curie-Gymnasium schreiten weiter voran. Das bestehende Schulgebäude in der Gräulingstraße 15 im Stadtteil Gerresheim wird saniert und erhält zusätzlich einen Erweiterungsbau mit Mensa. Im Beisein von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche wurde am 17. März das Richtfest gefeiert.

.