Der Rat der Landeshauptstadt entschied in seiner Sitzung am 9. November die Ausführung in Finanzierung eines Erweiterungsbaus mit sechs Klassen für den Hauptstandort des Walter-Eucken-Berufskollegs an der Suitbertusstraße 163-165. Der Teilstandort an der Adlerstraße wird aufgelöst, ab Ende 2025 soll der Unterricht ausschließlich am Hauptstandort erfolgen.

