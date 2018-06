Stadt Dresden verlängert Mietvertrag im TLG-Objekt bis 2025

Die Sächsische Landeshauptstadt Dresden schließt ab 1. Juli 2018 mit der TLG Immobilien einen neuen Mietvertrag über die bereits genutzten rd. 18.000 m² Bürofläche im Bürohaus „Pirnaisches Tor“ in der Grunaer Staße 2/St. Petersburger-Straße 9.

Der ursprüngliche Mietvertrag zwischen den Parteien wäre im Sommer 2019 ausgelaufen, da die TLG aufgrund der technischen Gesamtsituation des aus den 70er Jahre stammenden ehemaligen Robotron-Gebäudes die Mietzeit nicht verlängert hätte und den Abriss prüft, um moderne Büroflächen zu errichten. Für die Landeshauptstadt Dresden hätte dies den Umzug von ca. 450 städtischen Mitarbeitern in mobile Raumeinheiten für die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen Verwaltungszentrums am Dresdener Ferdinandplatz im Jahr 2025 bedeutet, für das noch in diesem Jahr die Planungsphase starten soll. Der Baubeginn für das neue technische Rathaus mit einem Investitionsvolumen von 162 Millionen Euro ist aktuell für 2021 vorgesehen.



Im Rahmen erfolgreicher Vertragsverhandlungen konnte der bisherige Mietvertrag durch den Abschluss eines Triple-Net-Vertrages, verbunden mit einer Mietsteigerung auf marktübliches Niveau, abgelöst werden. Die TLG sichert damit in diesem Objekt für weitere 7,5 Jahre Mieterlöse in Höhe von rd. 11,6 Mio. Euro und erhält sich gleichzeitig ein mögliches Entwicklungspotential an diesem perspektivreichen Standort in der Dresdner Innenstadt.