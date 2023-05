Stadt Cottbus will Galeria-Standort von Verifort kaufen

Die Stadt Cottbus will von Verifort Capital den Galeria Kaufhof-Standort, der zu Ende Juni schließen wird, erwerben. Dazu hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend mehrheitlich ihre Zustimmung gegeben.

Bereits bei Bekanntwerden der Insolvenz von Galeria hatte sich Oberbürgermeister Tobias Schick dafür ausgesprochen, dass keine neue Innenstadtbrache entstehen darf. Denn die Stadt befindet sich schon seit Jahren im Streit um die Brache auf der der zweite Bauabschnitt des bereits bestehenden Einkaufszentrums „Blechen Carré“ geplant war. Statt aber in 2012 eine Eröffnung feiern zu können, entwickelte sich das Areal zunehmen zu einem Schandfleck, der nun ebenfalls durch den Kauf der Fläche verschwinden soll. Den rund 5,1 Mio. schweren Grundstückskauf mit der Gepro Bau will die Stadt über die kommunale Wohnungsgesellschaft Gebäudewirtschaft Cottbus (GWC) stemmen, was auf viel Kritik stieß. Um eine weitere Hängepartie in der Innenstadt zu verhindern, hat sich die Stadt nun für den Kauf des Galeria Kaufhof-Standorts entschieden.



Für den Kauf und den Beginn des ersten Teils des notwendigen Umbaus will die Stadt einen Kredit über ca. 15 Millionen Euro aufnehmen. Dafür ist ein Nachtragshaushalt für 2023 aufgestellt worden. Dieser ist am Mittwoch von den Stadtverordneten ebenfalls mehrheitlich bestätigt worden. Das weitere Verfahren steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landes und dem Abschluss eines Kaufvertrages mit dem derzeitigen Eigentümer.



„Ich bin den Stadtverordneten dankbar, dass sie einen ersten wichtigen Schritt gegangen sind. Wir können somit einen zweiten großen Problemstandort im Kern der Innenstadt verhindern. Gleichzeitig bringt das Gesamtvorhaben eine bessere Wirtschaftlichkeit bei den Kosten für Verwaltungsstandorte. Dies ist auch die Grundlage für die Aufnahme eines Kredites.“, freut sich Oberbürgermeister Tobias Schick.



Der bereits abgeschlossene Mietvertrag für die neue Filiale der Modekette Aachener wird übernommen [wir berichteten]. Teile des Kaufhaus-Erdgeschosses könnten zukünftig neben dem Angebot des Modehändlers das Stadtbüro mit Leistungen des Bürgerservice aufnehmen. Zudem wird die Idee verfolgt, das Stadtarchiv im Keller des früheren „Konsument“-Warenhauses unterzubringen. Ein weiterer Nutzungsansatz ist der Einzug der Stadt- und Regionalbibliothek in das Obergeschoss. Dafür könnten mittelfristig mehrere angemietete Flächen der Verwaltung aufgegeben bzw. reduziert werden. Außerdem ist angedacht, weitere Serviceeinheiten mit kontinuierlichem Bürgerverkehr in das bisherige Stadtbüro im Technischen Rathaus zu verlagern. Bei erfolgreichem Abschluss des Kaufvertrages werden die Nutzungsideen weiter mit der Kommunalpolitik erörtert.