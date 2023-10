Stadt Bremen und Grand City im Clinch

Bremen wird die Grand City-Wohnanlage „Grohner Düne“ in Vegesack nicht kaufen. Die Kaufverhandlungen für die rund 570 Wohnungen sind gescheitert. Grund ist der Kaufpreis: Die Eigentümerin ruft 71 Mio. Euro auf.

.

In der Wohnanlage Grohner Düne, die als sozialer Brennpunkt gilt, befinden sich insgesamt 570 Wohnungen. Laut des Bremer Senats sind die inzwischen nun seit fast einem Jahr andauernden Verhandlungen letztendlich am Preis gescheitert. Laut der Gewoba, die von der Stadtgemeinde Bremen mit den Kaufverhandlungen beauftragt worden war, erklärte, dass die Kaufpreisvorstellungen der Eigentümerin weit oberhalb des EU-beihilferechtlich möglichen Rahmens der öffentlichen Hand liegen und unter diesen Voraussetzungen ein Ankauf durch die Stadtgemeinde nicht möglich ist.



Die Grohner Düne ist für Bremen Nord und die sozial- und wohnungspolitischen Zielsetzungen des Senates von besonderer Bedeutung. Bereits seit 2016 besteht eine enge Kooperation des Senats mit der Eigentümerin. Die Ankündigung der Eigentümerin eines möglichen Verkaufs der Grohner Düne hat den Senat veranlasst, in Verhandlungen über einen möglichen Erwerb der Wohnanlage einzutreten. Ziel des Senats war hierbei, die bereits vollzogenen stabilisierenden Entwicklungen der Immobilie nicht durch eine neue Eigentümerin zu gefährden und eine langfristige Verbesserung der Wohnverhältnisse zu ermöglichen.



Die Eigentümerin hat im Herbst 2022 in einem Exposé die Grohner Düne im Rahmen eines shared deals zu einem Kaufpreis in Höhe von 71 Millionen Euro am Markt angeboten. Die Gewoba hat in enger Abstimmung mit dem Senat grundsätzliches Interesse an einem Ankauf bekundet. Der von der Eigentümerin weiterhin erwartete Kaufpreis stand laut der Gewoba allerdings in einem deutlichen Missverhältnis zu dem durch die Gewoba gutachterlich ermittelten tragfähigen Kaufpreis eines langfristigen Bestandhalters. Der Kaufversuch wurde in der Folge nun abgeblasen.



Die Stadtgemeinde zeigt sich zu einem niedrigeren Kaufpreis weiterhin gesprächsbereit. „Bis dahin geht der Senat davon aus, dass die Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Verbesserung der Wohnverhältnisse in der Grohner Düne fortgesetzt werden wird. Dabei wird die Stadtgemeinde auch alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um sowohl mögliche Vorkaufsrechte zu nutzen als auch generell bauordnungsrechtlich zu gewährleisten, dass die erforderlichen Standards eingehalten werden.“, so der Senat.